شهامة «محمد» تنقذ سائقا انقلبت سيارته في مياه صرف صحي بالدقهلية

«إلحقوا يا ناس السيارة اتقلبت في المصرف، والسائق بيغرق»، كانت هذه العبارة هي صيحات وصراخ أهالي السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، فور انقلاب سيارة ربع نقل في مصرف بطريق المعاهدة، ونظرا لأنها محطة صرف صحي ومخلفات لم ينزل أحد لإنقاذ السائق، حتى وصلت الصرخات لـ«محمد السيد عطوة»، موظف بشركة الكهرباء، فأسرع إلى المكان وألقى بنفسه في المصرف لإنقاذ السائق.

«عندما وصلت لمكان الحادث وجدت عددًا كبيرًا من المواطنين واقفين يصورون بالهاتف المحمول» يحكي «عطوة»، والمقيم بقرية الزهايرة مركز السنبلاوين، هذه اللحظات ويقول: في هذا اليوم، وصلت إلى مقر عملي في محطة كهرباء السنبلاوين، وما أن بدأت في تبديل ملابسي، حتى سمعت الصراخ.

محمد يلقي بنفسه في المياه لإنقاذ السائق

وأضاف عطوة لـ«الوطن»، في ثوان معدودة كنت أمام المصرف، وألقيت بنفسي في مياه صرف صحي لأنقذ السائق.

وأشار إلى أنه عندما نزل المياه وحاول فتح باب السيارة من الداخل، وجد السائق يمسك يده، فسحبه ففتح باب السيارة، وسحبه، بينما كانت كابينة السيارة امتلأت بالمياه لأن الزجاج بجوار السائق كان مفتوحًا.

إخراج السائق من السيارة

وأكد أن السائق شرب قدر كبير من مصاه الصرف، وطلبت منه أن يتوجه إلى المستشفى بعد أن شكرني، وبعدها أحضر الأهالي «لودر» لاستخراج السيارة من المياه.

وتابع: «ربنا رزقني بعدد 3 بنات هن (رقية، ومروة، وروضة) وفكرت وقت نزولي للمياه أني لو خرجت من المياه ميت هيحصلهم إيه، لكن قولت في نفسي ليهم رب كريم، وربنا أخرجني من المياه أنا والسائق».

أحد المواطنين: محمد قدم بطولة نادرة

وقال أحمد جلال، أحد المواطنين، إن ما قام به محمد السيد عطوة، هو عمل بطولي حقيقي فقد عرض حياته للخطر، وخاصة أنه نزل في مياه صرف صحي إنقاذ روح، وتمكن من إنقاذه إلا أن بطولته كان يمكن أن تكلفه حياته لخطورة هذه المياه.

وأضاف جلال، أن الموقف كان صعبً، وانتظار رجال الإنقاذ النهري كان سيكلف السائق حياته، واستكمل أهالي السنبلاوين البطولة في إخراج السيارة من المصرف، ونقلها إلي إحدى الورش لصيانتها.