إصابة 14 شخصا في انقلاب سيارة محملة بالعمال على طريق القاهرة- الفيوم

أصيب 14 عاملاً، بإصابات متنوعة، تراوحت بين بسيطة ومتوسطة وخطيرة، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال، مساء اليوم الأحد، على طريق القاهرة- الفيوم الصحراوي، وذلك بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق، وانقلبت السيارة على الطريق، في مشهد مروّع أفزع المارة والمسافرين على الطريق.

وتوقفت حركة المرور على الطريق، أمام المارة والمسافرين، فيما هرع الجميع لمساعدة المصابين، وطلبوا النجدة والإسعاف.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل تحمل عددا من العمال الذين يعملون بنظام اليومية في أحد المصانع، على طريق «القاهرة- الفيوم» الصحراوي بنطاق المركز، ووجود مصابين.

إصابة 14 شخصاً بالحادث

وعلى الفور، هرعت قوة من مركز شرطة طامية إلى مكان حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالركاب، والذي وقع على طريق القاهرة/ الفيوم قبل بوابة الرسوم بحوالي 2 كيلو، وتبينّ إصابة 14 شخصاً بإصابات متنوعة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم بقسم الاستقبال، للخضوع للكشف الطبي وعمل الأشعة اللازمة تمهيداً لتقديم الرعاية الطبية لكل منهم حسب حالته الصحية.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما تم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.