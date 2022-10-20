انهيار منزل بقرية في المنوفية دون خسائر في الأرواح

شهدت قرية أبو سنيطة التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية، انهيار منزل مكون من طابق واحد مسقف بالألواح الخشبية، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان المنزل، كما انتقل عدد من القيادات التنفيذية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل انهيار منزل ريفي ونفوق رأس ماشية

وأكدت الوحدة لمركز ومدينة الباجور في محافظة المنوفية، في بيان لها، أنه فور ورود بلاغًا بانهيار منزل ريفي بقرية أبو سنيطة، انتقل مسؤولو الوحدة المحلية وقوات الشرطة إلى مكان الواقعة، وتم إغلاق الجزء المتبقي من المنزل المنهار، كما تم تعيين حراسة أمنية عليه، ولم ينتج عن انهيار المنزل أي خسائر في الأرواح، وأشار البيان إلى أن الخسائر اقتصرت على نفوق رأس ماشية.

كان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور، بانهيار منزل ريفي ونفوق رأس ماشية، دون خسائر في الأرواح، وجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق بالواقعة.

حملات تموينية على المخابز السياحية في المنوفية

علي صعيد آخر، شنت الوحدة المحلية لمركز الباجور برئاسة حملة على المخابز السياحية، بمشاركة مسؤولي مكتب تموين الباجور، تنفيذاً لتعليمات اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية، ونجحت الحملة في تحرير عدد 5 محاضر تموينية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.