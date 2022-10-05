«غرفة الدقهلية»: أسعار اللحوم مستقرة في أول أسبوع بالدراسة

قال المهندس أحمد رعب رئيس غرفة الدقهلية التجارية، إن التقرير الشهري الصادر عن غرفة الدقهلية التجارية عن أسواق اللحوم الحمراء، طوال شهر سبتمبر 2022، حتى اليوم، أشار إلى أن متوسط سعر كيلو اللحوم العجالي الصغير، تراوح بين 140 إلى 150 جنيها، مقابل 180 جنيها كيلو العجالي قطعية مميزة دون دهن، فضلا عن سعر الكندوز الكبير، تراوح بين 120 إلى 130 جنيها.

متوسط سعر كيلو اللحم

أوضحت غرفة الدقهلية التجارية، في بيان صحفى، أن متوسط سعر كيلو اللحوم الجملى بلغ 130 جنيها طوال شهر سبتمبر 2022 وحتى اليوم، وأن سعر كيلو اللحوم المفرومة المستوردة تراوح بين 130 إلى 140 جنيها الكيلو، والموزة البرازيلي المجمدة 100 جنيها، والموزة الهندي المستورد 80 جنيها، واللحم الضاني يتراوح الكيلو للمستهلك بين 160 إلى 180 جنيها، وكباب الحلة 140 جنيها، وعرق التربيانكو 160 جنيها، والكبدة البلدي تراوح سعر الكير ما بين 160 إلى 180 جنيها، والسجق البلدي بين 140 إلى 150 جنيها.

زيادة في عرض اللحوم الحمراء

وأفاد التقرير أن هناك زيادة في عرض اللحوم الحمراء في منافذ وطنية وأمان والمجمعات الاستهلاكية، بمتوسط سعر الكيلو منها بين 110 إلى 130 جنيها بين السوداني، والمبرد، والبلدي الطازج.