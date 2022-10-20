ضبط صاحب شركة سياحة خاصة «غير مرخصة» في سوهاج

تباشر الجهات المختصة بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، التحقيق مع مالك الشركة خاصة للسياحة، تعمل دون ترخيص من وزارة السياحة والآثار، بالمخالفة لأحكام القانون والمنظم لعمل الشركات السياحية.

ضبط صاحب شركة سياحية في سوهاج

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من قسم السياحة والآثار في سوهاج بإدارة «م.ح.م»، 20 سنة، صاحب شركة خاصة للسياحة والسفر، ويقيم دائرةمركز البلينا، بإدارة شركة خاصة بالنشاط السياحي كائنة دائرة مركز البلينا دون ترخيص صادر من وزراة السياحة والآثار، بالمخالفة لأحكام القانون والمنظم لعمل الشركات السياحية.

التحقيق مع صاحب الشركة

واستهدف ضباط القسم بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج محل الشركة، وضبط المتهم وبحوزته 5 تذاكر طيران وأجندتان بها معاملات سياحية، وبمواجهة المذكور أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.