«تنمية البحيرات»: نهدف للوصول إلى 3 ملايين طن من الإنتاج السمكي في 2030

قال الدكتور صلاح الدين مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إن هناك تطور كبير حصل في الثروة السمكية، ويرجع الفضل لقطاع الاستزراع السمكي، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتغيير القوانين والتشريعات التي لم تشهد أي تعديلات منذ عام 1921.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية CBC، أن الجهاز أشرف على إنتاج ما يفوق الـ2 مليون من الأسماك خلال عام 2021.

مصر تحتل المرتبة السادسة عالميا

واستطرد: «مصر تحتل المرتبة السادسة على مستوى العالم، ورقم 1 على مستوى القارة الإفريقية، ونحتل المرتبة الثالثة في إنتاج السمك البلطي حول العالم، ولنا مؤشرات ومؤهلات كبيرة على المستوى العالمي، كما أن جهاز تنمية الثروة السمكية قطاع يعتمد عليه في توفير البروتين الحيواني الخاص بالمستهلك المصري».

الدولة تنتج حاليا 2.3 مليون طن حاليا

وأوضح أن الدولة تنتج حاليا 2.3 مليون طن حاليا، وتصدر 35 ألف طن، ونستورد من 300 لـ400 ألف طن طبقا لمتطلبات المستهلك المصري والأجانب والسائحين الذين يرغبون في أنواع معينة «دي بتكون متطلبات الفنادق الكبيرة والسائحين والأجانب في مصر».

وتابع: «خطتنا في 2030 أننا نصل لـ3 ملايين طن من الإنتاج السمكي، وحددنا 21 موقعا في البحر المتوسط والبحر الأحمر، ولدينا مشاريع عملاقة، لما تشتغل تعمل طفرة كبيرة في الإنتاج».