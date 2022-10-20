«الأرصاد» تكشف أماكن سقوط الأمطار: متفاوتة الشدة وقد تصبح رعدية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية، على منطقة مصر الوسطى خاصة محافظتي سوهاج وأسيوط وجنوب سيناء، وشمال الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة، وتصبح رعدية أحيانا، حسب ما كشفت الصور الأخيرة الصادرة عن الأقمار الصناعية.

أماكن سقوط الأمطار

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها قبل قليل، استمرار تساقط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، واستمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية على مناطق من جنوب سيناء ومحافظات شمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

القاهرة 28 - 22

العاصمة الإدارية 28 - 22

6 أكتوبر 29 - 21

بنها 28 - 21

دمنهور 27 - 22

كفر الشيخ 27 - 21

المنصورة 28 - 22

دمياط 27 - 20

بورسعيد 26 - 20

الإسماعيلية 29 - 19

السويس 28 - 22

الزقازيق 28 - 21

شبين الكوم 28 - 22

طنطا 27 - 21

شلاتين 33 - 24

الإسكندرية 26 - 19

العلمين الجديدة 26 - 20

وادي النطرون 28 - 21

مطروح 26 - 19

السلوم 25 - 17

سيوة 27 - 17

العريش 27 - 19

رفح 26 - 20

الطور 28 - 19

كاترين 24 - 12

رأس سدر 31 - 20

نخل 26 - 12

طابا 29 - 21

نويبع 31 - 22

حلايب 30 - 24

شرم الشيخ 33 - 23

الغردقة 31 - 22

مرسى علم 32 - 22

الفيوم 28 - 21

بني سويف 29 - 20

المنيا 29 - 18

أسيوط 30 - 16

سوهاج 31 - 18

قنا 35 - 21

الأقصر 34 - 20

أسوان 35 - 22

الوادي الجديد 32 - 17

أبو سمبل 35 - 22

أبو رماد 32 - 24

رأس حدربة 31 - 23