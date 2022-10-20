«الأرصاد»: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع المقبل

كشف خبراء الأرصاد الجوية، أن هناك انخفاضا تدريجيا في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، نظرا لاستمرار التغيرات المناخية المرتبطة بفصل الخريف، التي سوف تستمر حتى انتهاء الخريف وبداية فصل الشتاء.

وأشار خبراء الأرصاد، وفق بيان صادر عنهم، إلى أن درجات الحرارة سوف تشهد انخفاضا بين 5 و6 درجات على جميع أنحاء البلاد، حتى نهاية الأسبوع المقبل، خلال ساعات النهار، فى حين تنخفض بين 8 و10 درجات خلال ساعات الليل، لهذا يصبح الطقس مائل للبرودة خاصة في ساعات الليل المتأخرة، وحتى الصباح الباكر.

درجات الحرارة اليوم الخميس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: الدرجة العظمى 33 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 22.

درجات الحرارة غدا الجمعة

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

درجات الحرارة يوم السبت المقبل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 28 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

درجات الحرارة الأحد المقبل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 27 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

درجات الحرارة الاثنين المقبل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 21.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 26 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22.