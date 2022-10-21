أسعار الخضروات اليوم الجمعة 21-10-2022 في الأسواق المصرية

أعلن الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العبور، أسعار الخضروات بالسوق التي يتابعها المواطنون نظرًا لانخفاض سعرها مقارنة بالأسواق المصرية، كما يتابعها تجار الجملة، كما تقوم «الوطن» بجولة يومية بالأسواق المختلفة اليوم الجمعة 21 أكتوبر الحالي.

وفي هذا الإطار، نستعرض أسعار الخضروات في سوق العبور والأسواق المصرية على النحو التالي:

سعر البقدونس والجرجير

تراوح سعر البقدونس والجرجير والكسبرة الـ100 ربطة بين 40 جنيهًا و50 جنيهًا، وسجل البروكلي بين 5 و8 جنيهات للكيلو، كما تراوح سعر الملوخية بين 2.5 جنيه و3.5 جنيه.

سجل سعر كيلو البامية بين 16 و20 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الكوسة بين 4 و6.5 جنيه، كما اختلف سعر الطماطم بين 3 و5 جنيهات للكيلو الواحد، وتراوح سعر اللفت بين 1.5 و2.5 جنيه، كما جاء سعر كيلو الفاصوليا بين 7 و11 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر الفلفل الرومي البلدي بين 5 و6.5 جنيه، وسجل الفلفل الحامي بين 3.5 و5.5 جنيه، وسجل الفلفل الألوان بين 12 و20 جنيهًا، وتراوح سعر الباذنجان الرومي بين 3.5 و5.5 جنيه.

وسجلت البطاطس سعر يتراوح بين 7 و9 جنيهات، وفق الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات في الأسواق المصرية

ووفق الجولة الصباحية التي أجرتها «الوطن» في سوق سليمان جوهر بالدقي، سجل سعر كيلو الخيار 10 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 7 و8 جنيهات، جاء سعر كيلو البصل بين 5 و7 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 10 و15 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الفلفل الألوان بين 25 و27 جنيهًا، وسجل سعر كيلو البطاطس بين 8 و12 جنيها، كما سجل سعر حزمة الجرجير بين جنيه وجنيهين، وتراوح سعر كيلو الجزر بين 5 و7 جنيهات.