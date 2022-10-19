أستاذ تغذية: الخضروات الملونة من أكثر الأغذية المفيدة لمخ الأطفال

قالت الدكتورة ضحى عبده، أستاذ كيمياء حيوية التغذية ورئيس قسم التغذية بالمركز القومي للبحوث، إنه من أهم المأكولات التي يحتاجها دماغ الطفل والأغذية المفيدة للتركيز وتحسين الاستيعاب في أطفال المدارس، هي الخضراوات الورقية بأنواعها المختلفة مثل السبانخ والجرجير غنية بحمض الفوليك والفيتامينات، كما ترتبط بتقليل احتمالات الإصابة بالخرف، وهذا يعني أنها تساعد على تحسين قدرة الذاكرة، وعمل أفضل لخلايا المخ، وبالتالي المساعدة على التركيز، كما أنها مليئة بمضادات الأكسدة التي تساعد خلايا الدماغ الجديدة على النمو.

وأضافت في تصريح لـ«الوطن»، أن المأكولات أيضاً تشمل الخضروات الملونة كرقائق صحية من البطاطا الحلوة المخبوزة، أو الجزر الصغير، والبازلاء، وتعتبر الخضروات الملّونة من أكثر الأغذية المفيدة للمخ؛ فهي غنية بمضادات الأكسدة، وتشمل الطماطم، والقرع، والسبانخ، ويمكن إضافتها إلى الشوربات أو صلصات المكرونة.

المأكولات التي يحتاجها دماغ الطفل

- التوت يعد من المأكولات التي تقوى الذاكرة وتحسن أدائها؛ فهو يحتوى على فيتامين (ج)، ومضادات الأكسدة، وتمتلئ بذور التوت بالأحماض الدهنية أوميجا-3 ، والتي يفيد وجودها في تحسين وظائف المخ، ويمكن تقديمه للأطفال مخلوطاً مع العصائر، أو مع الوجبات الخفيفة الصحية.

- اللبن والزبادي: فيتامينات B ضرورية لنمو أنسجة المخ والناقلات العصبية، والإنزيمات، واللبن ومنتجات الألبان تعتبر مصدر جيد لهذه العناصر الغذائية والزبادي غني بالكالسيوم، ما يساعد على خفض ضغط الدم، وبالتالي وصول الأكسجين للمخ بطريقة أفضل، وهذا يساعد على أفضل أداء لقدرات الطفل العقلية، إضافة إلى وجود البروتينات التي تساعد في عملية التمثيل الغذائي.

- الأغذية الغنية بالزنك: مثل اللحم البقري ولحم الديك الرومي والكبدة وصفار البيض ومنتجات الألبان والبقوليات، والزنك مهم لتعزيز الذاكرة ومهارة التفكير.

فوائد الشوكولاتة الداكنة

- الشوكولاتة الداكنة: تعتبر الشوكولاتة الداكنة مهمة لزيادة التركيز، حيث أنها تحتوي على نسبة قليلة من الكافيين مما يزيد من يقظة العقل فضلا ًعن أنها تحتوي على الماغنيسيوم المهم للتخلص من التوتر والقلق، ولذا يمكن تناول قطعة من الشوكولاتة الداكنة الخالية من السكريات.

- الماء: لزيادة التركيز يجب بشرب كمية كافية من الماء يومياً، حيث أثبتت الدراسات أن الماء يمنح الدماغ طاقة كهربائية لازمة لأداء جميع وظائف الدماغ ومنها الذاكرة والتفكير والتركيز، ولهذا يجب تناول الطفل كمية كافية من الماء يومياً بما لا يقل 6- 8 أكواب.