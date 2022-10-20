 الجامعات تستعد لامتحانات «الميدتيرم» وسط إجراءات احترازية ضد كورونا

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، أنَّ امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول 2022 للعام الجامعي الجاري، سيتمّ تنفيذها في المواعيد المحددة خلال نهاية شهر نوفمبر و أو ديسمبر مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، مشيرين إلى أنَّه جرى التشديد على الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الجامعي، منوهين إلى أنَّ العمل يجرى بمختلف القطاعات بالكليات دون أي مشكلات.

امتحانات «الميدتيرم» للفصل الدراسي الأول 2022

وأكّد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، لـ«الوطن»، أنَّ امتحانات الميدتيرم ستكون وفقاً لجداول الكليات خلال نهاية شهر نوفمبر ومطلع ديسمبر، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، لافتًا إلى أنَّ الامتحانات ستكون بنظام الامتحانات الموضوعية «البابل شيت»، مبينًا أنَّ هناك استعدادات تتمّ لأعلى مستوى بمختلف الكليات وفقاً لتوجيهات العلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي.

امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022

وأكّد الدكتور صديق عبدالسلام رئيس جامعة الأهرام الكندية، لـ«الوطن» أنَّ امتحانات الميدتيرم في موعدها ولا توجد نية للتأجيل لها وستكون وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرّها الأعلى للجامعات الحكومية مع التشديد على تطبيق إجراءات كورونا وستكون في الأيام الأخيرة من شهر نوفمبر وأول ديسمبر المقبل.