«الأعلى للجامعات»: ندرس تطوير كليات التربية بعد عزوف الطلاب عنها

كشف الدكتور ماجد أبو العنين، عضو لجنة قطاع كليات التربية بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، الأسباب التي أدت إلى عزوف الطلاب عن كليات التربية، وهي عدد سنوات الدراسة الخاصة بها، وكذلك كثرة التخصصات وعدد الخريجين المتزايد سنوياً منها.

تكليف كليات التربية

وأوضح عضو لجنة قطاع كليات التربية بالمجلس الأعلى للجامعات في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن هناك خطة لاستعادة ريادة كليات التربية بما أنها الذراع الأول لتخريج المعلم في مختلف التخصصات، لافتًا إلى وجود مقترح جاري العمل عليه بشأن تقليل عدد سنوات الدراسة بالكلية من خلال ضغط فترة الدراسة لتكون 3 سنوات وسنة تدريب، بدلاً من 4 سنوات وسنة تدريب.

الأعلى للجامعات

وتابع عضو المجلس الأعلى للجامعات، أن التعليم الجامعي وما قبل الجامعي شهد خلال السنوات الأخيرة الماضية طفرة كبيرة من حيث التخصصات والتجهيزات وتدريب الكوادر ما انعكس على تقدم المؤسسات التعليمية بمختلف التصنيفات العالمية، وأشار إلى أن الجهات المعنية تعكف على دراسة مقترحات التطوير بهدف إقرارها بما يصب في صالح العملية التعليمية.