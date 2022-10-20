«الطرق والكباري» تستعد لموسم الأمطار بغرفة عمليات و27 فرقة طوارئ

كثفت هيئة الطرق والكباري جهودها واستعداداتها النهائية لمواجهة سوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار والسيول، تزامنًا مع بداية فصل الشتاء للعمل على التدخل السريع حال حدوث أي أزمات.

أكد اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، أن الهيئة أنهت جميع الاستعدادات النهائية، لمواجهة سوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار والسيول تزامنًا مع اقتراب فصل الشتاء، مشيرا إلى أن الهيئة انتهت من صيانة مخرات السيول علاوة على تجهيز معدات شفط المياه من على الطرق الرئيسية السريعة لمنع تعطل حركة المرور.

غرفة عمليات مركزية للتدخل السريع

وقال حسام الدين، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الهيئة جاهزة لمواجهة سوء الأحوال الجوية والأمطار السيول في العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية تزامنا مع بداية فصل الشتاء، لافتا إلى أن الهيئة شكت غرفة عمليات مركزية متصلة بغرفة عمليات مجلس الوزراء، لمتابعة حالة الطقس في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، للتدخل السريع حال حدوث أي أزمات ناتجة عن تساقط الأمطار والسيول.

غرفة عمليات لتقديم الدعم لفرق الصيانة

وأوضح رئيس هيئة الطرق والكباري، أن الهيئة شكلت غرفة عمليات مركزية لدعم فرق الصيانة الموجودة بمناطق الجمهورية حال حدوث السيول، علاوة على تشكيل فرق إغاثة للتدخل السريع لحماية المواطنين من جراء تساقط الأمطار بغزارة في إحدى المحافظات، مؤكدا أن هناك تعليمات لجميع مدراء المناطق في مختلف محافظات الجمهورية، بالتعامل الفوري مع أي تراكمات لمياه الأمطار والسيول على الطرق السريعة، علاوة على متابعة نشرة الأرصاد الجوية بشكل دوري.

توزيع 27 فرقة طوارئ على المحافظات

وأشار حسام الدين، إلى تشكيل ما يقرب من 27 فرقة طوارئ سيتم توزيعها على جميع محافظات الجمهورية، للتعامل السريع مع الأمطار والسيول لحماية المواطنين، والتعامل مع تراكم المياه على الطرق السريعة لمنع تعطل الحركة المرورية.