إصابة موظفين اثنين في انقلاب سيارة بـ«صحراوي قنا».. المحافظ أبلغ بالحادث

أصيب موظفان بشركة الكهرباء، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي في نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

إصابة شخصين

تلقى اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ من موكب محافظ قنا أثناء جولته، بوقوع حادث أمامه على طريق قرية الشيخ علي التابعة لدائرة مركز نجع حماد، وأسفر عن إصابة شخصين.

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين إصابة توفيق ربيع رشدي راشد، 30 عاما، موظف بكهرباء نجع حمادي، وجبريل عيسى محمد رضوان، 50 عاما، مقيم ببهجورة، وموظف في كهرباء نجع حمادي، إثر انقلاب سيارة ملاكي على صحراوي قنا.

حادث محافظ قنا

ونُقل المصابان إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج بواسطة سيارتي إسعاف، وحُرر محضر بالحادثة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.