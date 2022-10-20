الذهب يقترب عالميا من أقل سعر خلال عامين ونصف.. ويتراجع جنيها في الصاغة

تراجعت أسعار الذهب إلى ما دون 1630 دولارًا للأوقية اليوم الخميس، مقتربة من المستويات التي شوهدت لآخر مرة في عامين ونصف، وتحديداً أبريل 2020، متأثرة بارتفاع عوائد الدولار والخزانة وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيواصل رفع أسعار الفائدة بقوة حتى يخف التضخم.

رفع الفائدة 0.75% في نوفمبر

أشار تقرير أصدره مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء، إلى ضعف التوقعات للأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة بسبب ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، ومع ذلك، تترقب الأسواق حاليًا رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى الشهر المقبل، مع مجموعة من التصريحات المتشددة من صانعي السياسة الأمريكيين تلمح إلى ذروة أعلى للمعدلات التي تدعم مثل هذا الرأي.

الدولار الملاذ الآمن

استمر الذهب أيضًا في الأداء الضعيف كأصل آمن على الرغم من الضغوط التضخمية المستمرة والمخاطر المتزايدة من الركود العالمي، ودفع ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية المستثمرين إلى البحث عن ملاذ آمن في الدولار الأمريكي.

توقعات بتراجع الذهب

تاريخياً، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار أمريكي في أغسطس من عام 2020، ومن المتوقع تداول الأوقية عند مستوى 1624.89 دولار أمريكي بحلول نهاية هذا الربع (أكتوبر – ديسمبر 2022)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics» على أن يتم التداول عند 1570.49 دولار أمريكي في غضون 12 شهرًا.

سعر الذهب عيار 21

محلياً، سجل الذهب في محلات الصاغة اليوم الخميس، تراجعاً طفيفاً في السعر مقارنة بمستويات ظهر أمس الأربعاء قدره جنيه واحد، وسجل سعر عيار 24 من الذهب 1269 جنيهًا، و1110 جنيهات لعيار ذهب 21، و951 جنيهًا لعيار 18، و740 جنيهًا لعيار 14، و8880 جنيهًا للجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21).