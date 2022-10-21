مواقيت الصلاة في مصر اليوم الجمعة 21-10-2022

تختلف مواعيد الصلوات الخمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء باختلاف المحافظة، وتقدم الهيئة المصرية للمساحة مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات اليوم الجمعة الموافق 21 أكتوبر الحالي.

وتقدم «الوطن» مواقيت الصلاة في عدد من المحافظات أبرزها القاهرة والإسكندرية اليوم الجمعة 21 أكتوبر الحالي، كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد صلاة الفجر: 4:34

موعد صلاة الظهر: 11:40

موعد صلاة العصر: 2:53

موعد صلاة المغرب: 5:18

موعد صلاة العشاء: 6:36

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد صلاة الفجر: 4:34

موعد صلاة الظهر: 11:40

موعد صلاة العصر: 2:53

موعد صلاة المغرب: 5:18

موعد صلاة العشاء: 6:36

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد صلاة الفجر: 4:39

موعد صلاة الظهر: 11:45

موعد صلاة العصر: 2:57

موعد صلاة المغرب: 5:22

موعد صلاة العشاء: 6:41

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية

موعد صلاة الفجر: 4:35

موعد صلاة الظهر: 11:41

موعد صلاة العصر: 2:53

موعد صلاة المغرب: 5:19

موعد صلاة العشاء: 6:37

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

صلاة الفجر: 4:31

صلاة الظهر: 11:38

صلاة العصر: 2:54

صلاة المغرب: 5:20

صلاة العشاء: 6:35

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

صلاة الفجر: 4:33 فجرا

صلاة الظهر: 11:39 ظهرا

صلاة العصر: 2:50 عصرا

صلاة المغرب: 5:16 مساء

صلاة العشاء: 6:35 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

صلاة الفجر: 4:34

صلاة الظهر: 11:40

صلاة العصر: 2:55

صلاة المغرب: 5:21

صلاة العشاء: 6:37.