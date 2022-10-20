أسعار الفاكهة والخضروات في أسواق العريش.. كيلو الجوافة بـ8 جنيهات

انخفضت أسعار الفاكهة في مدينة العريش بشكل ملحوظ، صباح اليوم الخميس، ليتزايد إقبال المواطنين على شراء احتياجاتهم خاصة قبل حلول فصل الشتاء.

وقال سليمان أبو يوسف صاحب محل خضروات وفاكهة بوسط العريش، في حديثه لـ «الوطن»، إنّ أسعار بعض الفواكه انخفضت بشكل كبير عن الأسبوع الماضي في الأسواق، وقد سجلت الأسعار التالي:

- سعر كيلو ونصف الرمان بـ 5 جنيهات.

- سعر كيلو الجوافة البلدي 8 جنيهات.

- سعر كيلو الجوافة الإسكندراني 10 جنيهات.

- سعر كيلو العنب 15 جنيهًا.

- سعر كيلو البلح الرطب 8 جنيهات.

فيما سجلت أسعار الخضروات التالي:

- سعر كيلو الطماطم 8 جنيهات.

- سعر كيلو الخيار 12 جنيهًا.

- سعر كيلو البطاطس 8 جنيهات.

- سعر كيلو الليمون 15 جنيهًا.

- سعر كيلو الباذنجان 8 جنيهات.

إقبال على عمليات الشراء يوم الخميس

وقال محمد الفواخيري تاجر خضروات في العريش، لـ«الوطن»، إنّ هناك إقبالًا على عملية الشراء يوم الخميس بين المواطنين، والبضائع تكون محلية، وهناك غزارة في السوق في بعض الأصناف مثل الرمان والبلح، متوقعًا انخفاض أسعار باقي الخضروات خلال الشهر المقبل بسبب وفرة الإنتاج المحلي في مناطق غرب العريش وبئر العبد وساحل بحر الشيخ زويد.

مباحث التموين تراقب حركة الأسواق

بدورها، قالت أماني رسلان مدير عام مديرية التموين في شمال سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار الخضروات والفاكهة موحدة على مستوى الجمهورية، ويجري نشر التسعيرة في جميع الأسواق، وهناك مراقبة يومية في الأسواق من قبل مباحث التموين.

وأضافت أن هناك منتج محلي قابل للزيادة والتخفيض بحسب العرض والطلب، ولكن بقيود تحددها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الغرفة التجارية وكبار التجار بالمحافظة.