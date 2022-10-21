غدا.. «الأعلى للجامعات» يناقش الاستعدادات النهائية للمشاركة في «COP 27»

يعقد الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، غدا السبت، الاجتماع الدوري للمجلس بحضور رؤساء الجامعات و الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس والدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، والسيد عطا، رئيس قطاع التعليم، لمناقشة عددا من الموضوعات المهمة والمتعلقة بالتعليم الجامعي، أبرزها متابعة سير العملية التعليمية للترم الأول وتأكيد تطبيق إجراءات كورونا.

مؤتمر المناخ cop 27

ومن المقرر أن يناقش المجلس غدًا، في اجتماعه الدوري، استعدادات الجامعات النهائية للمشاركة في مؤتمر المناخ cop 27 المقرر عقده في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، وكذلك متابعة الاستعدادات لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي الجاري، وتأكيد استمرار العمل بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الأول، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وفي السياق ذاته، أكد عدد من رؤساء الجامعات، انتظام الدراسة للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري في أسبوعها الرابع، وأنه لا توجد أي قرارات تأجيل أو تعطيل للدراسة بمختلف الكليات، وأن العمل يسير بصورة طبيعية ومنتظمة.