فشل انتخاب الرئيس اللبناني للمرة الثالثة.. و«الورقة البيضاء» تتصدر بـ55 صوتا

أنهى مجلس النواب اللبناني، جلسته المخصصة لاختيار رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، حيث فشل النواب في التوافق على اسم بعينه، للمرة الثالثة.

وجاءت نتائج التصوير في الجلسة، «55 ورقة بيضاء، و42 ميشال معوض، و17 لبنان الجديد، و1 ميلاد أبو ملهب، و4 أصوات مُلغاة».

انتخاب الرئيس اللبناني

وشهدت جلسة اليوم، جدلا بعد انتهاء عمليّة التصويت، بين رئيس المجلس النيابي اللبناني، نبيه بري، وبين بعض النواب، بعد احتساب ورقة كُتب عليها اسم ميشال معوض باللغتين العربية والأجنبية، إذ اعتبرت من ضمن الأوراق المحسوبة، بينما هي من المفترض أن تُعتبر ملغاة، بحسب قناة «l b c» اللبنانية.

وبعد فشل انتخاب رئيس للبنان للمرة الثالثة على التوالي، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى جلسة جديدة لإعادة المحاولة، وحدد الإثنين المقبل، في الـ11 صباحا بالتوقيت المحلي لبيروت، موعدا جديدا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.