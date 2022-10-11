الرئيس اللبناني: مسودة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل تلبي مطالبنا

أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الثلاثاء أنّ الرئيس ميشال عون سيجري مشاورات تمهيدا للإعلان عن اتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل، مضيفة: نأمل أن يتم التوصل لاتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل في أقرب وقت.

وأشاد الرئيس اللبناني ميشال عون، بالمسودة النهائية لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، واصفاً إياها بأنها تلبي مطالب الحكومة اللبنانية، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

اتفاق لبناني إسرائيلي لترسيم الحدود البحرية

في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، إنّ حكومة إسرائيل ستجتمع الأربعاء للموافقة على اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان، متابعا: «اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان تلبي مطالب إسرائيل الاقتصادية والسياسية».

وأشار لابيد، إلى أنّه تم التوصل مع لبنان إلى اتفاق تاريخي حول ترسيم الحدود البحرية.