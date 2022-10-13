الرئيس اللبناني: اتفاقية ترسيم الحدود مع إسرائيل إنجاز تاريخي

أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، عن موافقة بلاده على الصيغة النهائية لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

إنجاز تاريخي للبنان

وأضاف الرئيس اللبناني، خلال كلمة له نقلتها قناة سكاي نيوز قبل قليل، أن الاتفاقية بين بلاده وإسرائيل تتجاوب مع مطالب لبنان وتحفظ حقوقه كاملة، متابعا: «من حق لبنان أن يعتبر أن ما تحقق عبر اتفاق ترسيم الحدود البحرية هو إنجاز تاريخي، ولبنان لم يقدم أي تنازلات جوهرية في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل».

توضيح للاتفاقية

وأوضح «عون»، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، تنصّ على كيفية حل أي خلافات في المستقبل، وسيكون على شركة توتال الفرنسية البدء بأعمال التنقيب في حقل قانا في الأيام المقبلة.