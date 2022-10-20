ضبط تاجر مخدرات بحوزته 4 كيلو شابو بـ2 مليون جنيه في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، من القبض على تاجر مخدرات وهارب من تنفيذ عدة أحكام، وبحوزته أسلحة نارية وكميات كبيرة من مخدر الشابو يقدر ثمنها بأكثر من 2 مليون جنيه.

ضبط أسلحة نارية ومخدرات

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة قوص، بشن حملة أمنية على تجار المخدرات، وأسفرت عن ضبط تاجر كبير في قرية الجمالية وبحوزته كمية من الشابو المخدر.

وتبين أن التاجر يدعى «حمام.ح»، 45 عاما، هارب من تنفيذ عدة أحكام قضائية، منها مقاومة سلطات منذ عام 2017، والتي أصيب فيها ضابط وأمين شرطة.

مخدرات بـ2 مليون جنيه

وضبط بحوزة المتهم 4 كيلو جرامات من الشابو المخدر، ونصف كيلو بانجو، تقدر قيمتها بنحو 2 مليون جنيه، و3 قطع أسلحة نارية في قرية الجمالية بمركز قوص.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.