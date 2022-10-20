رئيس اتحاد العمال: مصر باقية على الثوابت التاريخية في دعم قضايا أفريقيا

أكّد محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أهمية توطيد العلاقات المصرية الأفريقية وتحقيق الاندماج القاري وتحقيق حلم توحيد أفريقيا عن طريق تنفيذ أجندة 2063 التي تمثل الإطار الاستراتيجي للتحول الاجتماعي -الاقتصادي بالقارة خلال 50 عامًا، عبر رؤية جديدة للتنمية تعزز من قدرة القارة على استخدام المواد المتوفرة بشكل كامل وفعال لتنميتها، إذ تتضمن مبادرة الـ50 عامًا هدفًا رئيسيا «أفريقيا متكاملة ومزدهرة تنعم بالسلام».

الحماية الاجتماعية

وقال «جبران»، خلال كلمته في ختام فاعليات اليوم الثالث من مؤتمر الوحدة النقابية الأفريقية: «ناقشت خلال اليومين الماضيين من أيام المؤتمر بمناقشات عديدة ومثمرة حول الحماية الاجتماعية التي باتت موضوع الساعة وقد استمعنا جميعاً، لمداخلاتكم المتميزة، كما استمعنا الى العرض الذي قدمته منظمة العمل الدولية، والذي كان مفصلاً ودقيقاً».

وتقدم «جبران» بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على رعايته لأعمال الدورة 43 للمجلس العام لمنظمة الوحدة النقابية الأفريقية، والذي يولي اهتمام خاص بالعمال وينحاز إلى المواطن ليعيش «حياة كريمة» في ظل السعي الجاد والخطط الطموحة لبناء جمهورية جديدة تركز على الإنسان وصحته ورفاهيته.

وأكّد أنَّ مصر تمنح أهمية كبيرة لعلاقاتها مع أشقائها، وكذلك الحركة العمالية المصرية إذ ساهمت في تأسيس منظمة الوحدة النقابية الأفريقية للتوصل لرؤى مشتركة ولم شمل العمال الأفارقة وتوحيد جهودهم والدفاع عن مصالحهم، لأن مصير دول القارة واحد، مؤكّدًا أنَّ مصر باقية على الثوابت التاريخية والاستراتيجية في دعم القضايا الأفريقية في كل المحافل الدولية والعمل علي تنمية دول القارة الإفريقية وفق أسس التكامل الإقليمي الأفريقي.

منطقة التبادل الحر

وأشار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى أنَّه رغم الجهود والإنجازات التي تحققت بالفعل من إطلاق السوق الأفريقية المشتركة والتوقيع علي إنشاء منطقة التبادل الحر واعتماد حرية انتقال المواطنين عبر دول القارة تمهيدا لاستخراج جواز السفر الأفريقي، إلا أنَّه يجب وأن تطوير آليات التعاون مع الأطراف المعنية لحل وبحث قضايا الحماية الاجتماعية، مشددًا على أهمية المطالبة بتأمين اجتماعي لائق ورعاية صحية وتعليم محترم ومكافحة كل أشكال التمييز.