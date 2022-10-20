السيطرة على حريق بـ«مصنع كاوتش» في شبرا الخيمة دون خسائر بشرية (صور)

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية من السيطرة على حريق اندلع في مصنع كاوتشوك، بمنطقة التعاون بحي أول شبرا الخيمة، حيث جرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة، وتبين أن الحريق تسبب في خسائر مادية، ولم يسفر عن خسائر بشرية.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق، وبيان ملابساته، وتقدير الخسائر، واستدعاء صاحب المصنع، وتكليف أجهزة حي غرب شبرا الخيمة بتشكيل لجنة لفحص إجراءات الحماية المدنية، ومدى توافر شروط الأمن الصناعي بالمصنع، وفحص تراخيص المصنع ووجودها من عدمه.

نشوب حريق بمصنع في شبرا

وتلقت أجهزة الأمن بالقليوبية بلاغا من شرطة النجدة، بنشوب حريق في مصنع كاوتش بمدينة التعاون ببشبرا الخيمة.

وجري الدفع بـ3 سيارات إطفاء وقوات الحماية المدنية، وتم السيطرة علي الموقف، ومنع امتداد النيران للمناطق المجاورة، ولم يسفر الحريق عن خسائر بشرية.

معاينة حريق مصنع كاوتش بشبرا

وتبين من المعاينة نشوب الحريق في مصنع كاوتش بشارع محمد وحيد متفرع من شارع 15 بمدينة التعاون ملك «محسن ر»، حيث شبت النيران في الدور الثاني من المصنع، وتم السيطرة على الحريق بـ3 سيارات إطفاء أخمدت النيران دون خسائر بشرية.

وقال اللواء محمد الصحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، إن لجنة تشكلت بناء علي قرارات جهات التحقيق، لمعاينة الحريق وبيان وجود ترخيص للمصنع من عدمه، وفحص توافر شروط الامن الصناعي والحماية المدنية بالمصنع.