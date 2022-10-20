تفاصيل برنامج تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر بـ«طيبة التكنولوجية»

برنامج تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر بجامعة طيبة التكنولوجية، يعتبر من الأقسام الأكثر أهمية كونه يسهم في صياغة خطط التنمية السياحية المختلفة على مستوى الدولة، فما هي التفاصيل الخاصة بالبرنامج وآليات صياغة لائحته الدراسية وطبيعة التدريس والتدريب به، كل هذه الأسئلة يجيب عنها الدكتور عادل زين الدين، القائم بأعمال رئيس الجامعة.

في البداية يقول الدكتور عادل زين الدين، إنه عند صياغة اللائحة الدراسية لهذا القسم تم مراعاة أن تكون رؤيته مستمدة من الإمكانيات والقدرات التي يتمتع بها نتيجة للدعم الحكومي غير المحدود للجامعات التكنولوجية.

رؤية القسم الجديدة

تمثلت رؤية القسم التي وضحها القائم بأعمال رئيس الجامعة في حديثه لـ«الوطن»، في اعتلاء قمة التعليم السياحي على المستوى المحلي والإقليمي، ثم التمهيد لأن يكون على المستوى العالمي، ووفقاً للائحة الدراسية لهذا البرنامج، والتي شارك في إعدادها عدد كبير من كبار الأكاديميين والمسئولين السياحيين، فإن هذا البرنامج يهدف إلى دراسة كيفية الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات وتقنياتها في تطوير المجال السياحي.

تم إدراج مقررات عديدة في البرنامج، بحسب «زين الدين»، مثل التسويق السياحي الرقمي، والتسويق الشبكي، ونظم الحجز المختلفة، التي تمكن من تسويق البرامج السياحية من خلال تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز كأداة لترويج خدمات السياحة والسفر، كما يدرس الطالب الاتجاهات الحديثة في شركات السياحة ووكالات السفر وشركات الطيران والاقتصاديات السياحية وثقافات الشعوب وأقاليم مصر السياحية وكذلك تنمية المبيعات السياحية والعديد من المواد التي تؤهله للعمل في شركات السياحة، ووكالات السفر، وشركات الطيران، والمطارات.

فرص العمل بعد التخرج

يؤكد الدكتور عادل زين الدين، أن برنامج تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر يؤهل الخريج للعمل مع السائح من قبل دخول المقصد السياحي حتى العودة إلى بلده، فهناك فريق من خريجي هذا البرنامج يقوم على تسويق الخدمات السياحية في المقصد السياحي المصري والتسهيلات المختلفة ومميزات الرحلة السياحية إلى مصر مقارنة بالمقاصد المنافسة، وآخر يقوم على تصميم البرامج المختلفة لشرائح السائحين المتعددة على مستوى العالم، وهناك من خريجي هذا البرنامج الذي يستقبل السائح بالمطار ويساعده في إنهاء كل الإجراءات المختلفة، ومنهم من يرافق السائح خلال جولته داخل المقصد السياحي.

للائحة الدراسية بالبرنامج، مميزات متعددة، وضحها القائم بأعمال رئيس الجامعة، وهي أنه وفقاً للمواد المتعددة التي سيقوم بدراستها خلال أول عامين يكون لدى الطالب الاختيار بين الاكتفاء والحصول على مؤهل فوق متوسط أو استكمال الدراسة لأربع أعوام دراسية والتي تؤهله للحصول على مؤهل عالي في تكنولوجيا السياحة والسفر مع مراعاة الحصول على التقدير المناسب الذي يساعده على تكملة دراسته.

الأهداف النهائية للبرنامج

الأهداف النهائية للبرنامج تتمثل في أن يفهم ويدرك الطالب المعارف الأساسية في صناعة السياحة والسفر ويكتسب آداب وأخلاقيات المهنة في تخصص تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر ويعد وينظم البرامج السياحية للأفراد والمجموعات السياحية.

أيضا يكتسب مهارات التعامل مع برامج الحجز الإلكترونية لحجز تذاكر الطيران والسفر ويلم بالأساليب التكنولوجية الحديثة في التسويق السياحي الإلكتروني ويكتسب المهارات الإدارية والإشرافية التي تمكنه من الإشراف على الفنيين والعاملين في مجال تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر ويستطيع حل المشكلات التي تواجهه في بيئة عمل تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر.