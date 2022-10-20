حصاد قافلة جامعة عين شمس التنموية لحلايب وشلاتين ضمن «حياة كريمة»

نجحت قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة البحر الأحمر على مدار أيامها الخمس في خدمة المواطنين بمدن حلايب والشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر ، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، و تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ومحمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، وبالتعاون مع المنطقة الجنوبية العسكرية .

صرف الأدوية مجانا لـ2500 مستفيد

حيث بلغ أعداد المستفيدين من تقديم الخدمة الطبية المجانية 2579 مواطن تم توقيع الكشف الطبي عليهم بعيادات العظام ، القلب، الصدر، الباطنة، المناظير، المسالك البولية، الأطفال، الجراحة العامة، الأسنان، الرمد، المخ والأعصاب، الأنف والأذن والحنجرة عيادة الأمراض النفسية والعصبية وذلك بمقر الوحدة الصحية بحلايب و مستشفى الشلاتين المركزي. بالإضافة إلى إجراء التحاليل الطبية وصرف الأدوية مجاناً لـ2500 مستفيد.

تحويل 72 مواطن لتلقي العلاج المجاني بمستشفيات جامعة عين شمس

من صيدلية القافلة ، فضلاً عن تحويل 72 حالة لتلقي العلاج بمستشفيات جامعة عين شمس بالقاهرة مجاناً، وذلك برعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أسامه منصور القائم بعمل عميد كلية الطب وتحت إشراف عام الدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور طارق يوسف نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة عين شمس و إشراف إداري وحضور سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

8 آلاف شنطة مساعدات غذائية

كما تضمنت أعمال القافلة توزيع 8000 شنطة مساعدات غذائية على المواطنين تحوي مواد تموينية أساسية من الأرز والزيت والمكرونة والعدس والشاي والسكر و الملح والصلصة والفول والدقيق.

كما استفاد من فصول محو الأمية وتعليم الكبار بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ، 10 دارسين قامت إدارة تعليم الكبار بالشلاتين بإجراء اختبارات تحديد مستوى لهم.

حملات التوعوية لـ300 مواطن

و شملت القافلة تنظيم عدد من حملات التوعية للمحاضر والمدرب الدولي الدكتور طارق عبد الفتاح حول أمراض الخريف والشتاء وطرق الوقاية منها و التنمر والمسئولية الإجتماعية وبرنامج فن التعامل مع المرضى و حملة أخرى عن تعاطي المخدرات أسبابه والآثار المترتبة عليه وطرق الوقاية والعلاج وظاهرة العنف المدرسي التقليدي والإلكتروني ، واستفاد من هذه الحملات التوعوية قرابة 300 مواطن وذويهم من مختلف الفئات والأعمار .

يذكر أن هذه القافلة تعد السابعة التي تطلقها جامعة عين شمس لخدمة أهالي مدن حلايب والشلاتين وأبو رماد، ضمن سلسلة القوافل التنموية الشاملة التي تنظمها الجامعة لمحافظات الجمهورية المختلفة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة و تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.