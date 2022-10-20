مصرع طفلين في حادث انقلاب جرار زراعي بالعياط

لقي طفلان مصرعهما، في حادث انقلاب جرار زراعي، ونُقلا إلى مستشفى العياط، وتوفيا في الحال، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقى اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من العميد محمد مختار رئيس القطاع، بتلاقيه بلاغًا من مستشفى العياط المركزي بوصول طالب 14 سنة، متوفى إثر إصابته بنزيف في المخ، وطالب يبلغ 10 سنوات، متوفى، ومقيم بذات العنوان اثر إصابته بنزين بالاذن وزرقان بالوجه ، اثر حادث انقلاب جرار زراعى عليهم.

انقلاب جرار زراعي ووفاة طفلين

وأمر اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، بالانتقال والفحص وتبين أنّه حال استقلال المتوفيين جرار زراعي، قيادة الأول وملك والده، وسيرهما بطريق غير ممهد بالمنطقة الجبلية في العياط انحرف على الطريق، وانقلب الجرار ونتج عنه مصرعهما.

وبسؤال والد الأول، أيّد ما جاء بالفحص، ولم يتهم أحدًا بشيء، وتمّ التحفظ على الجرار الزراعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة؛ لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.