إجلاء المدنيين من خيرسون.. وروسيا تواصل قصف مواقع الطاقة الأوكرانية

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أنّ قواتها واصلت قصف أهداف عسكرية ومواقع للطاقة في أوكرانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

روسيا: تصدينا لهجوم مصاد في خيرسون الجنوبية

وأضافت الوزارة، أنّ القوات الروسية صدّت هجوما مضادا أوكرانيا في منطقة خيرسون الجنوبية، حيث بدأ المسؤولون المحليون الذين عيّنتهم روسيا، إجلاء عشرات الآلاف من السكان، حيث تصاعدت نسبة التوترات في الميدان خلال الأيام الماضية، خاصة بعد استهداف جسر القرم الاستراتيجي.

واستعادت أوكرانيا السيطرة على 5 مجمعات سكنية في إقليم خيرسون جنوبي البلاد، بحسب قيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية، كما سيطرت كييف على مجمعات نوفوفاسيليفكا ونوفوهريفكا ونوفا كاميانكا وتريفونيفكا وشيرفون في منطقة بريسلاف اعتبارا من 11 أكتوبر، وفقا لما ذكره فلاديسلاف نازاروف، المتحدث باسم قيادة العمليات الجنوبية.

وكانت خيرسون واحدة من أصعب ساحات القتال بالنسبة للأوكرانيين، مع تقدم أبطأ مقارنة بالهجوم الأوكراني المتوج بالنجاح حول خاركيف، ثاني أكبر مدينة في البلاد في الشمال الشرقي، والذي بدأ الشهر الماضي.

وأجلت سلطات خيرسون، أمس الأربعاء، المدنيين في المنطقة الواقعة جنوب أوكرانيا، لمواجهة تقدم القوات الأوكرانية.

بوتين يعلن الأحكام العرفية في المناطق المنضمّة إلى روسيا

من جانبه، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأحكام العرفية في المناطق الأوكرانية الأربع التي أعلنت روسيا ضمّها إلى سيادتها، قائلا: «نعمل لحل المسائل المعقدة والكبيرة ونواصل تدريب الجنود لضمان حماية مستقبل روسيا، وندعم كل من ينفذ الخطة العسكرية في أوكرانيا».

وتابع الرئيس الرئيس الروسي: «نظام كييف يقف وراء العملية الإرهابية في جسر القرم، ويرفض أي عرض للتفاوض ويستمر في قصف المدنيين»، معلنا منح صلاحيات أكبر لحكام الأقاليم الروسية لضمان الأمن وتنظيم عمل المصانع والمؤسسات لدعم العملية العسكرية.

وفي سياق آخر، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، جولة من الاتهامات الجنائية والعقوبات تتعلق بخطة معقدة لشراء تقنيات عسكرية من شركات أمريكية وإرسالها بصورة غير قانونية إلى روسيا لاستخدامها في حربها في أوكرانيا.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية، ضبط بعض المعدات في ساحات القتال في أوكرانيا، واعتراض تقنيات أخرى تتعلق بانتشار الأسلحة النووية في لاتفيا قبل شحنها إلى روسيا.