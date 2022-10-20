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«التموين» توجّه بإنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة تسليم الدقيق

كتب:

وفاء الصعيدي
01:00 م | الخميس 20 أكتوبر 2022
الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية

الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية

‏وجّه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، قطاع الرقابة والتوزيع في الوزارة، بإنشاء غرفة ‏عمليات مركزية برئاسة أحمد مهدي، مستشار الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع.

متابعة صرف الدقيق

وشملت توجيهات وزير التموين لقطاع الرقابة والتوزيع، بمتابعة ما يصرف ‏يوميا من دقيق لمخابز إنتاج الخبز الحر والفينو، والتزامها ‏بالأسعار والأوزان المقررة طبقا للتوجيه الوزاري الذي ينص على أن ‏يكون وزن الخبز الحر 75 جراما، ليباع بواحد جنيه، والفينو وزن ‏‏40 جراما بـ75 قرشا، ووزن 60 جراما بجنيه واحد، وإلزام أصحاب المخابز بالإعلان عن الأوزان والأسعار على باب ‏المخبز مباشرة.

وصرح أحمد مهدي، مستشار ‏وزير التموين والتجارة الداخلية، بأنّ الدكتور علي ‏المصيلحي، وجّه بمتابعة استلام المطاحن إنتاج 72% كميات الدقيق أو الأقماح ‏المطلوبة بالأسعار المقررة لذلك، لصرفها إلى مصانع المكرونة ‏التي تصرف إنتاجها للمنظومة التموينية، مشيرا إلى أنّ غرفة ‏العمليات المركزية منعقدة طوال الأيام وتتابع الأمر لحظة بلحظة ‏مع المطاحن ومديريات التموين للتأكد من الالتزام بالتوجيهات ‏الوزارية في هذا الشأن.

حملات يومية لمتابعة التزام المخابز

وأضاف أنّ المديريات والأجهزة الرقابية ‏التابعة للوزارة وجهاز حماية المستهلك، سيطلقون ‏حملات يومية لمتابعة الالتزام المخابز الحرة بالأسعار والأوزان، مشددا على أنّ من يخالف ذلك سيتعرض لغرامة 10,000 جنيه.‏

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صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.