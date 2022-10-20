«التموين» توجّه بإنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة تسليم الدقيق
كتب:
وفاء الصعيدي
01:00 م | الخميس 20 أكتوبر 2022
الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية
وجّه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قطاع الرقابة والتوزيع في الوزارة، بإنشاء غرفة عمليات مركزية برئاسة أحمد مهدي، مستشار الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع.
متابعة صرف الدقيق
وشملت توجيهات وزير التموين لقطاع الرقابة والتوزيع، بمتابعة ما يصرف يوميا من دقيق لمخابز إنتاج الخبز الحر والفينو، والتزامها بالأسعار والأوزان المقررة طبقا للتوجيه الوزاري الذي ينص على أن يكون وزن الخبز الحر 75 جراما، ليباع بواحد جنيه، والفينو وزن 40 جراما بـ75 قرشا، ووزن 60 جراما بجنيه واحد، وإلزام أصحاب المخابز بالإعلان عن الأوزان والأسعار على باب المخبز مباشرة.
وصرح أحمد مهدي، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، بأنّ الدكتور علي المصيلحي، وجّه بمتابعة استلام المطاحن إنتاج 72% كميات الدقيق أو الأقماح المطلوبة بالأسعار المقررة لذلك، لصرفها إلى مصانع المكرونة التي تصرف إنتاجها للمنظومة التموينية، مشيرا إلى أنّ غرفة العمليات المركزية منعقدة طوال الأيام وتتابع الأمر لحظة بلحظة مع المطاحن ومديريات التموين للتأكد من الالتزام بالتوجيهات الوزارية في هذا الشأن.
حملات يومية لمتابعة التزام المخابز
وأضاف أنّ المديريات والأجهزة الرقابية التابعة للوزارة وجهاز حماية المستهلك، سيطلقون حملات يومية لمتابعة الالتزام المخابز الحرة بالأسعار والأوزان، مشددا على أنّ من يخالف ذلك سيتعرض لغرامة 10,000 جنيه.