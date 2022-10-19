التموين: 10 آلاف جنيه غرامة بيع الخبز والفينو السياحي بأسعار زائدة

علق طلعت حسن وكيل وزارة التموين بمحافظة الجيزة، على تسليم الدقيق الفاخر 72% للمخابز المرخصة بأسعار مخفضة، قائلا: «وزير التموين أصدر قرارا بتسليم الدقيق الفاخر بـ 10 آلاف جنيه بعدما لاحظنا أن بعض التجار الجشعين زودوا سعر الدقيق، وهو ما نتج زيادة سعر الخبز السياحي، ومن ثم سيتم إنتاج رغيف سياحي 75 جرام بجنيه، والرغيف الفينو 40 جرام بـ 75 قرش، و60 جرام بجنيه».

مخالفة قدرها 10 آلاف جنيه

وأضاف وزارة التموين بمحافظة الجيزة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد: «إذا باع أي فرن بغير هذه الأسعار يجب أن يتواصل المواطن مع أقرب إدارة تموينية وسيتم تحرير مخالفة قدرها 10 آلاف جنيه عن اليوم الذي يبيع فيه بأسعار مخالفة، والمخالفة تطبق على الأسعار والأوزان والمواصفات المخالفة».

وزير التموين أصدر قراراته باستقبال مكاتب التموين شكاوى المواطنين

وتابع وكيل وزارة التموين بمحافظة الجيزة: «في الجيزة يمكن للمواطن الاتصال على رقم 01006031915 من أجل الشكاوى، والرقم الأرضي هو 37618652، ووزير التموين أصدر قراراته بأن تستقبل مكاتب التموين شكاوى المواطنين وتتعامل معها على الفور، وفي الجيزة نشن 23 حملة كل يوم».