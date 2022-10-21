تفاصيل برنامج الخدمات الفندقية بـ«طيبة التكنولوجية».. يتوافق مع المعايير العالمية

تتمحور رؤية برنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية في جامعة طيبة التكنولوجية، حول تحقيق الريادة في قطاع التعليم الفندقي بصفة عامة سواء كان حكومياً أو خاصاً، وهو ما توضحه «الوطن» في التقرير التالي، بداية من التفاصيل الخاصة بالدراسة بالبرنامج وآليات التدريس، بحسب ما رواه الدكتور عادل زين الدين، القائم بأعمال رئيس الجامعة.

في البداية يقول الدكتور عادل زين الدين، إن الرؤية تنطلق من خلال الاستفادة من الدعم الحكومي القوي للجامعات التكنولوجية، الذي يهدف إلى تحقيق رسالة مفادها تخريج كوادر تمتلك الخبرات النظرية والعملية التي تؤهلها إلى قيادة القطاع الفندقي المصري والإقليمي وليس ببعيد عن العالمي.

اللائحة الدراسية الخاصة بالبرنامج

راعت الجامعة الجمع بين الجانب الأكاديمي والعملي عند صياغة لائحة الدراسة بالبرنامج، فيؤكد «زين الدين»، أنه شارك في إعدادها نخبة من كبار أساتذة قطاع التعليم الفندقي وكبار المسئولين في صناعة الفنادق لكي تكون متناسقة مع المعايير العالمية في إدارة الفنادق والضيافة.

اشتملت اللائحة على العديد من المقررات التي تصقل مهارات الطلاب من الناحية النظرية والعملية: «على سبيل المثال، شملت اللائحة على مواد متخصصة في تكنولوجيا المعلومات الفندقية، وإدارة الغرف الفندقية، والمكاتب الأمامية، والإشراف الداخلي، وذلك إلى جانب المقررات التأهيلية في اللغة الإنجليزية».

فرص العمل بعد التخرج

يوفر البرنامج الإمكانيات والقدرات لدراسة البرامج التكنولوجية المختلفة المستخدمة في إدارة العمليات في الفندق، ومن المنتظر وفقاً لرؤية ورسالة برنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية أن يعمل خريجيه في أقسام الفندق المختلفة سواء في قسم الاستقبال، إدارة الغرف، والإشراف الداخلي، والمبيعات، والتسويق، والموارد البشرية، وغيرها سواء داخل مصر أو خارجها.

حدد القائم بأعمال رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، أهداف البرنامج، وهي أن يفهم الطالب ويدرك المعارف الأساسية في صناعة الفنادق، ويكتسب الخبرات النظرية والعملية للتعامل مع التكنولوجيا المختلفة في الأقسام المختلفة في الفندق، وإمداد الطلاب بالمهارات الإدارية والقيادية اللازمة لتولي المناصب المرموقة بالفنادق، وإكساب الطلاب المهارات العملية اللازمة في الأقسام المتصلة مباشرة مع العملاء، للتعامل معهم باحترافية، وتمكين الطلاب من وضع الخطط ودراسات الجدوى للمشروعات الفندقية.