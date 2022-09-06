مصاريف الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة 2022.. تعرف على البرامج المتاحة

مصاريف الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة 2022، من الكلمات التي ترتفع عليها عمليات البحث عبر المحركات العالمية، سواء لحملة شهادة الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية، إذ يتمّ الالتحاق ببرامج الجامعة من خلال مكتب التنسيق بنسبة 20% لطلاب الثانوية العامة، و80% للدبلومات الفنية.

وفي هذا السياق، ينشر موقع بوابة «الوطن» في إطار الموضوعات الخدمية الخبرية التي تقدم على مدار اليوم في مجال التعليم، نعرض مصاريف الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة 2022 بالإضافة إلى البرامج المتاحة للدراسة في السطور التالية:

مصاريف الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة 2022

وقال الدكتور هشام الديب، رئيس الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة، في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن» إنَّ كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، تتضمن 6 برامج دراسية متاحة للطلاب شهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية، ويتمّ الالتحاق بالجامعة عبر مكتب التنسيق، بعد اجتياز اختبارات القدرات التي تقررها الجامعة.

وأوضح أنَّ الجامعة تسعى لتوثيق وزيادة كفاءة البرامج الدراسية المتاحة حاليًا بجانب عقد شراكات دولية مع جامعات في انجلترا وأمريكا، مشيرًا إلى أنَّ الجامعة تسعى لزيادة كفاءة تلك البرامج من أجل تقديم جودة تعليمية متميزة.

وأضاف أنَّ مصاريف الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة 2022 للفرق الأولى والثانية تبلغ قيمتها 10 آلاف جنيه، بينما مصروفات الفرق الثالثة والرابعة تكون 12 ألف جنيه للعام.

تفاصيل البرامج الجديدة لطلاب الدبلومات

وتتيح كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، 6 برامج دراسية، وجاءت تفاصيلها وفق الموقع الرسمي للجامعة كالآتي:

1- برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس.

2- برنامج أوتوترونكس.

3- برنامج تكنولوجيا المعلومات.

4- برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة.

5- برنامج تكنولوجيا انتاج ونقل ومعالجة البترول.

6- برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية.

يُشار إلى أنَّه اليوم شهد انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2022 في كليات الفنون التطبيقية والجميلة تخصص عمارة وفنون والتمريض وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا بحسب تعليمات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.