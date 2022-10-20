ضبط 1683 قضية تموينية متنوعة بينها قضايا حجب سلع غذائية

واصلت وزارة الداخلية جهودها لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها، وتتمكن من ضبط 1683 قضية تموينية متنوعة من بينها قضايا حجب سلع غذائية، وبيع بأزيد من السعر والاستيلاء على السلع المدعومة.

65 طن دقيق أبيض

ضبط قضية حجب سلع استراتيجية بمضبوطات «65 طن دقيق أبيض، 16.500 طن سكر - نشا - عسل، 440 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية، بمضبوطات 11.100 طن دقيق أبيض، و88.865 طن مكرونة – أرز – سكر – زيت – فول - أعلاف – أسمدة، 51520 عبوة سلع غذائية، 36000 قطعة، 28163 عبوة سجائر.

كما ضبطت 37 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها 13.610 طن سكر – أسمدة مُدعمة، و247210 لترات مواد بترولية، و75 أسطوانة بوتاجاز.

ضبط مدير محطة بنزين

وضبط مالك مصنع ومنفذ لتعبئة زيوت الطعام بمحافظة القاهرة، وبحوزته كمية قدرها 35 طن «زيت طعام»، معبأة داخل تنكات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بالشرقية، وبحوزته كمية قدرها 4.500 طن أسمدة زراعية، معبأة داخل شكائر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما ضبط المدير المسؤول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة الغربية، وبحوزته كمية قدرها 112000 لتر مواد بترولية، جمّعها للاتجار بها في السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر.