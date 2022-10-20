«أمن المنافذ» ينفذ 231 حكما ويضبط 1718 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة
كتب:
محمد بركات
01:34 م | الخميس 20 أكتوبر 2022
أرشيفية
أسفرت جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، أبرزها الآتي:-
جرائم تهريب البضائع
ضبط 4 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وقضية في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.
في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 231 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 1718 مخالفة مرورية متنوعة.
ضبط 38 قضية في مجال الأمن العام
وفي مجال الأمن العام: ضبط 38 قضية.
في مجال مكافحة جرائم «الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات»: ضبط 3 قضايا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.