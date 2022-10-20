الحكومة: طرح أراضٍ للمصريين في الخارج بالدولار

وافقت الحكومة في إجتماعها الأسبوعي ظهر اليوم على وافق طرح مرحلة تكميلية للمرحلة الثامنة بمشروع " بيت الوطن" المختصة بـ أراضي المصريين المقيمين بالخارج لاستيعاب طلبات الحاجزين في المشروع ورغبات الكثيرين منهم في طرح مناطق مميزة، والاستفادة بأكبر قدر من التحويلات الواردة بالعملة الأجنبية،

الحكومة : تحديد سعر متر الأرض بالجنيه المصري، ويتم السداد بالدولار

سيكون طرح المشروع للحاجزين بشكل دائم من خلال الموقع الإلكتروني بحسب الحكومة للحاجزين يتضمن مختلف أطروحات ومشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن يتم تحديد سعر متر الأرض بالجنيه المصري، ويتم السداد بالدولار، طبقا لمتوسط سعر الدولار خلال الأسبوعين السابقين للطرح، أو لسداد الأقساط، ويتم تقييم السعر من خلال البنك المركزي المصري

مع إشتراط وأن يكون الحاجز متمتعا بالجنسية المصرية، وغيرها من الشروط الأخرى التي سيتم إعلانها، وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مهمة تحديد الأسعار، طبقا للأسعار السارية بالهيئة.

الحكومة : إصدار عملات تذكرية فئة الـ5 جنيه للتوعية ضد خطر الهجرة غير الشرعية

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن الترخيص بإصدار عملات تذكارية من الفضة فئة الجنيهات الخمسة بمناسبة حملة التوعية بمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ونص مشروع القرار على أنه لوزير المالية إصدار عملة تذكارية من الفضة فئة الجنيهات الخمسة تحمل شعار " معاً ضد الاتجار بالبشر"، وفقاً لمواصفات فنية ونماذج محددة، على أن يُحدد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة من العملة التذكارية بسعر 435 جنيها، وأن يكون سك تلك العملات على مراحل وفقاً للاحتياجات الحقيقية للسوق.