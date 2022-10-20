الغرفة التجارية بالإسكندرية: تطبيقات الطاقة المتجددة هي المستقبل

أكد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، أن مصر تتمتع بإمكانية الوصول إلى سوق يزيد عن 3 مليارات مستهلك دون جمارك، من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، واتفاقية ميركوسور.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، خلال كلمته في ملتقى الأعمال البلجيكي المصري، بمشاركة 22 شركة بلجيكية في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل واللوجستيات، أن مصر فتحت أبوابها للشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال النقل واللوجستيات من تشغيل وخدمات الموانئ، مشيرًا إلى أن محافظة الإسكندرية يتولد فيها 40٪ من الاقتصاد المصري.

إنشاء أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في بنبان

وأوضح أنه في مجال الطاقة المتجددة، فمصر أنشأت أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم «بنبان»، مؤكدًا أن تطبيقات الطاقة المتجددة هي المستقبل من تحلية المياه عبر الطاقة الشمسية، إلى ضخ المياه للري في مشروع استصلاح الأراضي الجديد الذي تبلغ مساحته 1.5 مليون فدان، إلى تجفيف الطعام، إلى تسخين المياه وملايين الأسطح الشمسية خاصة في منتجعاتنا الشاطئية في كل من البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر.

واستكمل أنه لا ينبغي أن يُنظر إلى مصر كوجهة، بل كبوابة لأعمال أكبر، كما يجب أن يشارك مجتمع الأعمال لدينا لدخول الأسواق الإقليمية في إفريقيا والعالم العربي بما في ذلك إعادة إعمار ليبيا والعراق وسوريا واليمن قريبًا.

وفي نهاية الملتقى تم عقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية والبلجيكية، لبحث أوجه التعاون المشتركة.