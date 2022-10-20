مدير مثلث ماسبيرو: إجراء القرعة العلنية لـ«الإسكان البديل» خلال أيام

قال المهندس نسيم سليم، مدير تنفيذ مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، أنه سيتم الإعلان عن موعد إجراء القرعة العلنية خلال الأيام القليلة المقبلة، ويتم تسكين العائدين إلى المنطقة داخل الوحدات المخصصة لهم ببرجي الإسكان البديل بإجمالي 963 وحدة وبارتفاع 18 طابق للبرج الواحد.

جميع الوحدات السكنية كاملة التشطيب والمرافق

وأشار مدير تنفيذ مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، خلال حديثه لـ«الوطن»، إلى أن العمل داخل منطقة مثلث ماسبيرو يجرى على قدم وساق خلال هذه الأيام، إذ تتم أعمال التشطيبات النهائية من أعمال تنسيق الموقع والتشجير.

وأوضح «سليم»، أن جميع الوحدات السكنية داخل برجي الإسكان البديل بالمنطقة، كاملة التشطيب والمرافق حيث تم تصميمها على أعلى مستوى من التشطيبات، وجاهزة للسكن حيث لا يحتاج الساكن إلا أن يحضر أثاثه الذي سيعيش عليه.

كما أشار مدير تنفيذ مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، إلى أن الدور الواحد داخل برجي الإسكان البديل يضم نحو 26 وحدة سكنية وهناك شقق مكونة من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، وشقق أخرى تتكون من 3 غرف وصالة ومطبخ و2 حمام، على أن يتم تخصيصها وفقًا لعدد أفراد الأسرة، لتتناسب مع عدد الغرف الموجودة داخل الوحدات السكنية.

الدور الواحد يضم نحو 26 وحدة سكنية

وأضاف «سليم»، أنه يجري خلال هذه الأيام التواصل مع السكان العائدين حاملى عقود الملكية، الذين اختاروا العودة مرة أخرى للمنطقة عقب تطويرها، لاستيفاء الأوراق المطلوبة للعودة وعقود الملكية، بالتنسيق مع محافظة القاهرة، استعدادا لعملية التسكين داخل الأبراج.

كما أشار مدير تطوير منطقة مثلث ماسبيرو إلى أن الأوراق المطلوبة للتسكين داخل برجي الإسكان البديل بالمنطقة، تتمثل في إحضار عقود الملكية مع محافظة القاهرة، وأوراق تعاقد مع شركة الكهرباء وشركة المياه والغاز الطبيعي، كى تصبح عدادات الوحدة السكنية، باسم الساكن الجديد.