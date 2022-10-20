إزالة آثار الأمطار وشفط تجمع المياه بالميادين والأنفاق في أسيوط

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بإزالة آثار الأمطار وشفط المياه ببعض الأنفاق والشوارع والميادين بالأحياء والمراكز، بالتنسيق والتعاون بين رؤساء المراكز والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديريتي الري والزراعة وإدارة المرور ووحدة مشروع الإنقاذ السريع التابع للمحافظة.

وأكد سعد، تسخير كافة طاقات وامكانات المحافظة لاحتواء أي آثار ناتجة عن الأمطار وتقديم الدعم العاجل لمواجهة الطوارئ، إلى جانب التعامل الفوري معها لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين.

شفط تجمعات الأمطار

وشفطت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تجمعات المياه ببعض شوارع بحي شرق وحي غرب والأنفاق وبعض المراكز نتيجة الطقس السيئ التي تعرضت له المحافظة اليوم، حيث تمركزت معدات وسيارات الإنقاذ السريع وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وانتشرت في ربوع المحافظة للتعامل الفوري مع أي تجمعات للأمطار اليوم.

وشن خالد مصطفى، مدير وحدة مشروع الإنقاذ السريع، حملات لشفط تجمع مياه ببعض الشوارع بحي شرق وحي غرب، من بينها شارع الجامعة والمدينة الجامعية وأسفل كوبري الواسطى وغيرها من الأماكن.

انعقاد غرفة العمليات

كان محافظ أسيوط أعلن عن انعقاد غرفة عمليات المحافظة وإدارة الكوارث والأزمات على مدار 24 ساعة، وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء لمواجهة تداعيات سقوط الأمطار والآثار الناتجة عنها والحد من مخاطرها.

وجرى رفع درجة الاستعداد واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أي موجات أخرى محتملة من الأمطار خلال الأيام المقبلة، نتيجة سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها أغلب محافظات الجمهورية.