رئيس اتحاد الغرف التجارية: توافر جميع السلع والسوق في حالة استقرار

تستهدف الدولة في الوقت الحالي، ضبط الأسواق وتوفير جميع المنتجات للمواطنين، وعدم حدوث أزمات أو نقصان في أي من السلع، مثلما يحدث في دول العالم الأخرى، نظرا للظروف الاقتصادية العالمية، التي يمر بها جميع الدول، وكذلك الحفاظ على تواجد السلع، وتوافرها في الأسواق المحلية، ومراقبة أسعارها.

وفي هذا السياق، قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك استقرار نسبي في جميع أسعار المنتجات الغذائية، وكذلك توفر جميع السلع للمواطنين في الوقت الحالي، دون حدوث أي نقص أو اضطرابات في الأسواق، بل هناك احتياطيات تكفي الدولة لعدة شهور قادمة.

وأضاف «العربي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الاتحاد العام للغرف التجارية، يعمل على توفير جميع المنتجات والسلع بالتعاون والتنسيق مع وزارة التموين، وجهاز الخدمة الوطنية ومنافذ القوات المسلحة، ومنافذ بيع السلع التابعة لوزارة الداخلية «أمان».

توقعات بانخفاض اللحوم والدواجن

وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك انخفاض في أسعار العديد من السلع خلال الفترة المقبلة، خاصة مع نهاية أكتوبر الحالي، وبداية شهر نوفمبر المقبل، إذ من المتوقع انخفاض أسعار اللحوم والدواجن خلال الفترة المذكورة، خاصة بعد حل الأزمة الخاصة بالأعلاف، وخامات تصنيعها من الدولة خلال الأيام القليلة الماضية، التي تعد عنصر أساسي في التسعير.

وأوضح أنه هناك استقرار في الخضر والفاكهة المتواجدة في الأسواق، موضحا أن أسعار المنتجات في المدن والأماكن الحضرية، تكون أعلى من الريف والصعيد، نظرا لوجود حلقات وسيطة وتكاليف أكثر، خاصة بالنقل من مدينة لأخرى.

وأكد توافر جميع المنتجات بشكل جيد في الأسواق المحلية، مع مراعاة التوزيع الجغرافي، وأعداد السكان في كل منطقة.