أمطار وغيوم في الإسماعيلية.. والأرصاد تحذر: «متوسطة رعدية»

شهدت محافظة الإسماعيلية عصر اليوم الخميس، أمطارًا خفيفة على المدينة والأجزاء الشمالية، مع ظهور وتكاثر الغيوم بشكل واضح، ما ينذر باحتمالية سقوط أمطار على الطرق السريعة الصحراوية والزراعية خلال الساعات القليلة المقبلة؛ مع رفع درجة الطوارئ والاستعداد في الأحياء الثلاث والمراكز والقرى.

الأرصاد الجوية: أمطار رعدية من سيناء إلى القاهرة

وحسب بيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية عصر اليوم الخميس فإن آخر صور للأقمار الصناعية أشارت إلى تكاثر السحب الرعدية الممطرة على خليج السويس، ووسط وجنوب سيناء يصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا.

وقال بيان الأرصاد الجوية إن الأمطار خفيفة وقد تمتد إلى مناطق من أطراف شمال القاهرة.

سيولة مرورية على الطرق

وشهد طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي والإسماعيلية السويس والإسماعيلية بورسعيد، ومحور 30 يونيو سيولة مرورية على الطرق منذ الساعات الأولى من الصباح دون أي تأثر بالعوامل الجوية.

وانتشرت سيارات الإسعاف منذ أول أمس على الطرق وزاد مرفق إسعاف الإسماعيلية من السيارات في الارتكازات الثابتة، وعلى الطرق للتدخل حال وقوع أي حادث بسبب العوامل الجوية والأمطار.

رفع درجة الاستعداد والطوارئ

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية برفع درجة الطوارئ إلي الدرجة القصوى وتفعيل غرف العمليات الفرعية في الأحياء والمراكز والمدن وربطها بالشكبة الوطنية للطوارئ والسلامة بمدن القناة.

كما وجه بانتشار الفرق حال انتشار الأمطار خلال الساعات القليلة المقبلة، وتواجد سيارات شفط المياه في الميادين الرئيسية وأماكن تجمع المياه للحفاظ على السيولة المرورية.