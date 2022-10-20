طقس سوهاج اليوم.. غيوم كثيفة وانخفاض درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

انخفضت درجات الحرارة، اليوم الخميس، في محافظة سوهاج، لتشهد طقسا معتدل الحرارة نهارا وليلا وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر، وفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وسجلت درجة الحرارة العظمى 30 مئوية، والصغرى 18، بانخفاض درجتين عن أمس الأربعاء.

سماء ملبدة بالغيوم

وتشهد سماء محافظة سوهاج اليوم غيوما كثيفة حجبت أشعة الشمس، بجانب انخفاض درجات الحرارة، وسط توقعات بسقوط أمطار.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن مناطق متعددة من البلاد تشهد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة، منها شمال ووسط الصعيد، ومن المتوقع مصاحبة السحب سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وتكون خفيفة ورعدية أحيانا، وقد تمتد لمناطق من شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، مع تقدم الوقت خلال اليوم.

جاهزية مخرات السيول

وأهابت محافظة سوهاج المواطنين، في بيان لها، بتوخي الحذر عند سقوط أمطار، فيما تفقد المحافظ اللواء طارق الفقي مخرات السيول بحي الكوثر والحواويش ودار السلام، للتأكد من جاهزيتها حال سقوط أمطار وسيول.