إغلاق طريق الفقاعي في أبوقرقاص بالمنيا لمدة شهر

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص بمحافظة المنيا، اليوم الخميس، استمرار إغلاق طريق الفقاعي لمدة شهر اعتباراً من الأحد القادم الموافق 23 أكتوبر الجاري.

الطرق البديلة في مركز أبوقرقاص

وذكر بيان صادر عن محافظة المنيا، أنه سيتم غلق الطريق لقيام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بتنفيذ أعمال خط انحدار صرف صحي الفقاعي في مركز أبو قرقاص، كما تم اختيار طرق: مصرف المحيط – بني عبيد – السلطان حسن – ترعة سري باشا، في اتجاه قرية الخياري كطرق بديلة.

تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمراكز

في سياق منفصل، أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار العمل لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي يجري العمل على تنفيذها بنطاق القرى المستهدفة وتشمل 192 قرية بإجمالي 757 تابعًا بنطاق 5 مراكز مدرجة بالمرحلة الأولى للمبادرة كما تم إدراج 102 قرية بنطاق مركزين بالمرحلة الثانية وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير قرى الريف المصري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي يعقده محافظ المنيا، بحضور رؤساء المراكز المستهدفة، وكلاء الوزراء، رؤساء الهيئات والشركات، مديري المديريات الخدمية، جهاز التعمير، مهندسي دار الهندسة، أعضاء البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة، أعضاء مجلس الشيوخ.

وناقش المحافظ، الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بإقامة أسواق نموذجية ومواقف ونقاط حماية مدينة بالمراكز المستهدفة، وذلك بالتوازي مع تنفيذ باقي المشروعات بمختلف القطاعات الخدمية.

وشدد المحافظ، على ضرورة العمل خلال الفترتين الصباحية والمسائية، والالتزام بانتهاء تنفيذ المشروعات وفقا للجدول الزمني المحدد وطبقا لمعايير الجودة والسلامة وبكفاءة عالية، وذلك بهدف تحقيق جوانب التنمية الشاملة والتي من شأنها ضمان حياة كريمة لكافة فئات المواطنين.