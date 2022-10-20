«حماة الوطن»: الملف الاقتصادي بالحوار الوطني الأهم لدينا

قال اللواء أحمد العوضي نائب رئيس حزب حماة الوطن ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الحوار الوطني جاء ليجمع شمل المجتمع المصري، ويعزز من وحدته واسقراره، خاصة بعد أن استعادت الدولة المصرية هيبتها من جديد، عقب سقوط جماعة الإخوان عن سدة الحكم، أبان ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.

الحوار الوطني

أوضح اللواء العوضي في تصريحات لـ«لوطن»، أن الحزب قدم رؤى واضحة تجاه كل الملفات المتعلقة بالحوار، التي شملت الملف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، كونهم أهم الملفات المقربة لدى حياة المواطن المصري البسيط.

أهم ملف لدى الحزب بالحوار

وأكد نائب رئيس حزب حماة الوطن، أن الملف الاقتصادي هو الشاغل الأكبر، وقال قدمنا رؤية شاملة لكل المشكلات الاقتصادية، التي تقف في وجه خطة النهوض بالاقتصاد المصري، لا سيما توطين الصناعة المحلية لكل المنتجات المستوردة التي تتطلب العملة الدولارية بشكل كبير، خاصة بعد تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، التي تسببت في موجة تخضم كبيرة بالاقتصاد العالمي.

المشاركون بالحوار الوطني

وطالب نائب رئيس حزب حماة الوطن، كل الجهات المعنية المشاركة بالحوار، بتقديم رؤى مختلفة حول كل ملفات الحوار، وعدم التعصب والتشدد تجاه رأي أو فكر معين، وذلك في إطار إتمام عملية الحوار على أفضل وجه، خاصة أنه حوار مفتوح ليس به أي خطوط حمراء.

واختتم نائب رئيس حزب حماة الوطن حديثه، معربا خالص أمنياته بنجاح الحوار، مؤكدا أنه سيخرج بنتائج تحقق التوافق المجتمعي المطلوب.