طرق معرفة الرقم السري لبطاقة التموين.. تعرف عليها

كيفية معرفة الرقم السري لبطاقة التموين، من الخدمات التي توفرها وزارة التموين لأصحاب البطاقات الذكية ممن فقدوا الرقم السري الخاص بضرب البطاقة من أجل التمكن من صرف السلع التموينية وصرف الخبز البلدي يوميا لحصة الأسرة التي يحددها عدد الأفراد المقيدين عليها.

كيفية معرفة الرقم السري لبطاقة التموين

وتوجد 3 طرق لتحديد كيفية معرفة الرقم السري لبطاقة التموين، إذ تتيح وزارة التموين طريقتين من خلال الهاتف المحمول وطريقة أخرى تتم عبر عدة خطوات من بوابة مصر الرقمية للتموين، وتشمل الخطوات الثلاثة كالتالي:

1- إرسال صاحب البطاقة رسالة نصية على الرقم المختصر91237.

2- إرسال صاحب البطاقة رسالة نصية مدون بها رقم 1 إلى رقم 9136.

3- تتبع عدة خطوات من بوابة مصر الرقمية للتموين، كالتالي:

** الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنــــا.

** اختيار خدمات التموين، تفعيل بطاقة التموين، ثم ابدأ الخدمة.

** ستظهر بيانات بطاقة التموين الخاصة بصاحب البطاقة.

** الضغط على مربع الموافقة على الشروط والأحكام، ثم التالي.

** سيتمّ الرد برسالة تحتوي على كود للبطاقة.

وحال نسيان الرقم السري لـ بطاقة التموين ، لم تتمكن الأسرة صاحبة البطاقة من صرف حصتها من المقررات التموينية أو الخبز إلا بإعادة إرسال رقم سري أخر للبطاقة إلى الهاتف المحمول المسجل على منظومة الدعم التمويني للمواطن.

فيما قررت وزارة التموين فتح مهلة تسجيل الرقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية الذين لم يسجلوا الرقم حتى الآن من خلال موقع دعم مصر من هنــــا، من خلال تدوين رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقما، ثم كتابة رقم الهاتف المحمول المسجل باسم رب الأسرة في احدى شركات الاتصالات.