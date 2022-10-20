«التموين» تتيح استخراج بطاقة تموين منفصلة للزوج عن أسرته.. اعرف الخطوات

تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، استخراج بطاقة تموين منفصلة للزوج المسجل على بطاقة أسرته، وإصدار بطاقة منفصله له باسمه، مع إمكانية ضم زوجته أيضًا من بطاقة أسرتها على بطاقته المنفصلة.

استخراج بطاقة تموين منفصلة

ونوهت وزارة التموين، إلى أنَّ خدمة استخراج بطاقة تموين منفصلة للزوج من بطاقة الأسرة متاحة عبر المكاتب والإدارات التموينية ومن خلال بوابة مصر الرقمية أيضًا من خلال أيقونة الفصل الاجتماعي المفعلة ضمن خدمات التموين المتاحة على البوابة.

خطوات استخراج بطاقة تموين من خدمة الفصل الاجتماعي

1- الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنـــا.

2- اختيار أيقونة التموين.

3- تسجيل الدخول بالحساب الذي تم إنشاؤه على البوابة.

4- الضغط على أيقونة فصل اجتماعي.

5- عرض بيانات البطاقة التموينية وهي رقم البطاقة وأفراد الأسرة ورقم البدال.

6- الضغط على موافقة على الشروط والأحكام، ثم الضغط على بند التالي.

7- اختيار المحافظة والإدارة التموينية ومكتب التموين.

8- تحديد سبب الفصل من البطاقة التموينية من قائمة سبب الفصل، ثم الضغط على بند التالي.

9- تحديد العنوان الذي تريد استلام البطاقة التموينية عليه، «المحافظة، رقم المبنى، الدور، ورقم الشقة»، وبعد ذلك كتابة العنوان تفصيليا باللغة العربية، ثم اضغط التالي.

10- عرض كل البيانات التي تم إدخالها لمراجعتها، مع وجود خاصية التعديل، ثم الضغط على التالي.

11- مراجعة تفاصيل المبلغ المطلوب سداده حال اختيار خدمة السداد بالبطاقة الائتمانية، ثم الضغط على سدد الآن.

12- تظهر رسالة بأنَّه تمّ إرسال الطلب بنجاح، ويمكن تتبع الطلب بالضغط على خانة «تتبع الطلب».

فئات مسموح لهم إجراء الفصل الاجتماعي

كما تتيح خدمة الفصل الاجتماعي للفئات الراغبة في فصل أنفسهم من بطاقة التموين إلى بطاقة تموين أخرى، لأسباب اجتماعية مثل الطلاق أو الزواج، إذ تشمل الفئات المسموح لهم الفصل الاجتماعي على: «الزوجة في حال طلاقها بعد استخراج قسيمة طلاق مميكنة»، و«الفتاة في حال زواجها يمكنها الفصل الاجتماعي من بطاقة والدها وإدراجها على بطاقة تموين زوجها».