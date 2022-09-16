حمدي الوزير: محمد هنيدي مش بيضحكني.. واشتركت في «رغدة متوحشة» مجاملة

كشف الفنان حمدي الوزير عن رأيه في أداء نجوم الكوميديا من الجيل الجديد، قائلا إن الفنان محمد هنيدي لا يُضحكه، وهذا لا يقلل منه، بينما الفنان محمد سعد ممثل ممتاز، كما أنه اشترك في فيلم «رغدة متوحشة» للفنان رامز جلال مجاملة لوالد «رامز»، ووالد المخرج محمد كريم، متابعا: «الجيل ده هايل لكن يظهروا في موضوعات حلوة».

جيل محمود ياسين وأحمد زكي مش هيتعوض

وأضاف حمدي الوزير خلال لقاء ببرنامج «بالخط العريض»، المذاع على شاشة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب، أن جيل محمود ياسين وأحمد زكي ونور الشريف وعادل إمام «مش هيتعوض» وهم نجوم حقيقيون وأساتذة كبار، لافتا إلى أن دور أحمد زكي في فيلم «البيه البواب» يضحكه.

وأوضح الوزير أن الفنان محمود ياسين تضايق منه لحدوث سوء تفاهم بينهما، «ناس نقلوا له كلام فهموه مني غلط، محمود ياسين بالنسبة لي قيمة كبيرة»، لافتا إلى أنهما تصالحا في مهرجان الإسكندرية السينمائي.

وأشار إلى أنه ولد بجانب نور الشريف في فيلم «سواق الأتوبيس»، كما أنه شعر بأنه يكبر في مسيرته الفنية خلال اشتراكه في فيلمي «الهلفوت» و«الحريف» مع الفنان الكبير عادل إمام.

ولادتي الفنية الحقيقية

ولفت إلى أن الفنان محمود عبدالعزيز حكاية تلقائية وفنية نادرة، وعمل معه في العديد من الأعمال الفنية مثل «رأفت الهجان» و«دنيا عبدالجبار»، متابعا: «اتنين اشتغلت معاهم وأنا مستجمع كل قوايا، النفسية والفنية، وهما محمود عبدالعزيز وأحمد زكي».

وأكد أن فيلم «سواق الأتوبيس»، هو ولادته الفنية الحقيقية، بينما فيلم «المغتصبون» هي مرحلة تحوله في حياته الفنية، فلم يكن به سيناريو كما أنه لم يخشَ من دور «المتحرش» في الفيلم لأن الجمهور المصري واعٍ ويستطيع الفنان تمثيل أي دور.