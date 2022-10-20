من هي والدة الرئيس الشيشاني التي منحها «بوتين» وسام النشاط العام؟

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إيماني قديروفا، والدة الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، وسام النشاط العام لدورها المجتمع المتميز في النشاط الاجتماعية المختلفة، حسبما نشرت البوابة الإليكترونية للمعلومات القانونية في روسيا الاتحادية، صباح اليوم،

من هي إيماني قديروف ؟

ومع تداول خبر تكريم والدة الرئيس الشيشاني، بدأ البحث عن السيدة التي يُعرف عن ابنها قربه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتستعرض«الوطن» أبرز المعلومات حول «إيماني قديروف» في السطور التالية:

- إيماني قديروفا هي زوجة الرئيس الشيشاني السابق أحمد قديروف المغتال في مايو 2004.

- أصبح نجلها رمضان قديروف رئيس الشيشان الحالي في سن 30 عامًا.

- تشغل إيماني قديروف منصب رئيسة المؤسسة الإقليمية العامة.

- تحمل اسم بطل روسيا.

تكريمات متعددة لإيماني قديروف

يُذكر أن هذا ليس الوسام الأول، الذي تحصل عليه السيدة إيماني قديروف، إذ منحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وسام الشرف عام 2021، تقديرًا للمساعدات التي قدمتها للشعب الفلسطيني ومن بينها توفير 20 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

بداية أزمة روسية أوكرانية نهاية فبراير الماضي

وبدأت روسيا أزمة مع أوكرانيا منذ نهاية شهر فبراير الماضي، عقب إعلان أقاليم أوكرانية رغبتها الانفصال عن أوكرانيا لصالح الانضمام إلى روسيا الاتحادية، التي جهزت جيشها وسط رفض غربي، وأقامت روسيا استفتاءات شعبية في 4 أقاليم، وضمتها لها مع إعلان الأحكام العرفية.