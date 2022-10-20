بحضور رئيس الوزراء.. هولندا تكشف عن مشاركة وفد رفيع المستوى بقمة المناخ

كشفت سفارة هولندا بالقاهرة، عن مشاركة بلادها في قمة المناخ بشرم الشيخ «كوب 27» المقرر عقدها الشهر المقبل في شرم الشيخ، بوفد رفيع في ظل التغيرات المناخية الحادثة في العالم الفترة الأخيرة.

بيان لسفارة هولندا بمصر

أصدرت السفارة الهولندية، بيانا رسميا على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الوفد سيشمل رئيس الوزراء الهولندي، مارك روتا، ووزيرة المالية وسيجريد كاخ، ووزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي، وليزياسخراينيماخر، ووزير المناخ وسياسات الطاقة روب يتين، ووزير البنية التحتية وإدارة المياه، مارك هاربرز.

وفد كبير هولندي مشارك

وستشارك أيضا، وزيرة البيئة فيفيان هاينن، ونائب وزير الزراعة والطبيعة وجودة الغذاء، وعمدة مدينة أوترخيت الهولندي، شارون دايكسما، ووفد برلماني رفيع المستوى بجانب الأمير خايما دي بوربون دي بارما مبعوث المناخ وكبير المفاوضين باستيان هاسينج.

ممثل هولندا في المباحثات السياسية

ولكن سيمثل رئيس الوزراء مارك روتا، المملكة الهولندية في المباحثات السياسية متعددة الأطراف والمباحثات الثنائية، في ظل إلتزام هولندا بإتاحة الفرصة أيضا للجمعيات الأهلية ومنظمات الشباب للمشاركة في أعمال مؤتمر المناخ كوب 27 وسط حضور من قادة العالم الغربي والعربي.