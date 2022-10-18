السياحة: 70 جهازًا للتأكد من حصول المعتمرين على الباركود في المطار

قالت سامية سامى رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة الآثار، إن الوزارة وردت 70 قارئًا إلكترونيًا للباركود الصادر من البوابة المصرية للعمرة إلى مطار القاهرة، فضلا عن تخصيص أرقام هاتف حال وجود أي مشاكل تخص الأجهزة واللوجستيات الخاصة ببوابة العمرة المصرية أو وجود أي مشاكل تخص عدم وجود الباركود التعريفي على الأجهزة أو عدم قراءة الباركود، حرصا على تنفيذ القانون وعدم خروج أي حاصل على تأشيرة «زيارة السياحة - زيارة الفاعليات - الزيارة الحكومية لغير الحكوميين - زيارة المضيف - الزيارة الشخصية»، من المطارات المصرية دون حصوله على باركود البوابة المصرية للعمرة.

التزام شركات الطيران بمطابقة بيانات المعتمر

وأضافت خلال الخطاب الذي أرسلته إلى سلطة الطيران المدني المصري لكي يتم تعميمه على كافة شركات الطيران العاملة في نقل المعتمرين المصريين للسعودية أنه لابد أن تلتزم شركات الطيران بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة وذلك قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية، مع التأكد من إدراج بيانات المعتمر أو المسافر بتأشيرة تسمح له بأداء مناسك العمرة على البوابة المصرية للعمرة وذلك قبل إصدار تصريح الصعود إلى الطائرة boarding وذلك حرصا على عدم تعطيل إقلاع الطائرة.

الإجراءات المتبعة في حال عدم وجود باركود بوابة العمرة

ولفتت سامي إلى أنه حال عدم ظهور الكود التعريفي الباركود، على النظام الإلكتروني بالمنافذ أو عدم صحته، فإن مكاتب الوزارة المختصة بهذه المنافذ ستتولى اتخاذ الإجراءات المقررة لتصحيح تلك العملية أو إبلاغ جهات التحقيق بحسب الحالة، لافتة إلى أن القانون أوجب على جميع شركات الطيران الناقلة للمعتمرين بالتحقق من حصول الراكب على الباركود التعريفي الصادر من البوابة المصرية للعمرة، وفى حال عدم حصوله يتم توجيه الراكب إلى ممثل وزارة السياحة بالمنفذ لإعمال شئونه.