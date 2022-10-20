وزيرا السياحة والرياضة يبحثان تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين

التقى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين خلال الفترة القادمة، للاستفادة من دور وأهمية السياحة الرياضية.

رحلات سياحية للبعثات الرياصية

وتطرق اللقاء إلى الحديث عن حالة الرواج، التى تُحدثها مختلف الوفود العربية والإفريقية والأوروبية خلال زياراتها إلى مصر، برفقة البعثات الرسمية للدول المشاركة في البطولات التي تستضيفها البلاد على مدار العام، وسبل التعاون بين الوزارتين في هذا الشأن، للاستفادة من هذا التواجد بمصر في تنظيم زيارات سياحية لأبرز المعالم السياحية والأثرية.

واتفق الوزيران على إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز السياحة والفعاليات الرياضية المختلفة، التي تلقى اهتمامًا كبيرًا من قِبل المشاركين من مختلف الجنسيات.

من جانبه، ثمّن وزير السياحة والآثار التعاون والتنسيق المستمر والمثمر بين الوزارتين، للترويج إلى منتج السياحة الرياضية، الذي يعد من الأنماط السياحية الهامة التي توليها وزارة السياحة والآثار اهتمامًا كبيرًا، خاصة وأن هذا المنتج يجذب مختلف السائحين ولاسيما الشباب.

الترويج للمقصد السياحي المصري

كما أكد على أهمية تعظيم سبل التعاون بين الوزارتين، للاستفادة من الأحداث والفعاليات الرياضية المختلفة، التي تُقام بمصر أو في الخارج للترويج للمقصد السياحي المصري، وإبراز تنوعه بما يساهم في جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من مختلف دول العالم، مع وضع آليات لتنظيم الفعاليات الرياضية ذات الأهمية الاستراتيجية والعائد الاقتصادي على الدولة، وابتكار فعاليات رياضية جديدة وكبيرة للترويج لمصر ومقوماتها ومنتجاتها وأنماطها السياحية المختلفة.

من جانبه، ثمّن الدكتور أشرف صبحى على التعاون المثمر مع وزارة السياحة والآثار، والتنسق الدائم بين الوزارتين في تنظيم المشروعات والفعاليات السياحية الرياضية المشتركة، مؤكدًا على حرص الوزارتين على المضي قدمًا نحو تعزيز هذا التعاون على نطاق أوسع.

وأوضح وزير الشباب والرياضة اهتمام القيادة السياسية باستضافة مصر لمختلف المنافسات والفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى، مشيراً إلى الرعاية الكريمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنسخة الثانية من فعاليات مهرجان البحر الأحمر للأحداث الرياضية.

كما لفت الدكتور أشرف صبحي إلى أهمية فعاليات السياحة الرياضية المختلفة، التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، ومشاركة مختلف الجنسين بها بما يسهم فى الترويج للمعالم السياحية المصرية، وتنشيط السياحة.

وحضر اللقاء من وزارة السياحة والآثار الأستاذة غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، والأستاذة يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، واللواء إيهاب سالم مساعد الوزير للشئون المالية والاستثمار، ومن وزارة الشباب والرياضة محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى، وعبد الأول محمد مساعد الوزير، وأحمد عبد الخالق المدير العام للإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية.